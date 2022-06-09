2022/06/09 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة أوكراني نجى من الإعدام على أيدي الروس

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