"حفار قبور" سوري يكشف للكونغرس عن فظائع.. ويحذر: الأسوأ لم يأت بعد

2022/06/09 | 06:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شخص يعرف باسم "حفار القبور" لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة استماع حول الصراع في سوريا، يوم الأربعاء، إن المقابر الجماعية لا تزال قيد الحفر، وأنها مليئة بضحايا الصراع الدائر ونظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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