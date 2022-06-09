الاتحاد الأوروبي يمنح تطبيق واتساب مهلة ليمتثل لقانون المستهلك

2022/06/09 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن أمام شركة "ميتا" مالكة تطبيق واتساب مهلة حتى يوليو لتحديث سياسة الخصوصية بما يتماشي مع قانون المستهلك الأوروبي.

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