تداول فيديو رد لافروف على صحفي أوكراني عن

2022/06/09 | 06:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على صحفي أوكراني سأله عما "سرقته موسكو" في أوكرانيا إلى جانب الحبوب.

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