كيربي يوضح لـCNN ما قصدته بايدن بتصريح السعودية

2022/06/09 | 07:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق جون كيربي، المتحدث السابق باسم وزارة الفاع الأمريكية "البنتاغون" على تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن بأن السعودية "منبوذة" وذلك قبل تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، على أن المملكة "شريك".

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