ميلي: واشنطن وضعت خطة لتدريب الأوكرانين على استخدام مدفعية صاروخية

2022/06/09 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، إن الجيش الأميركي وضع خطة لتدريب فصيلة من الجنود الأوكرانيين على كيفية استخدام مدفعية صاروخية متطورة متعددة الإطلاق، مما يزيد من احتمال إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

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