جنة بركانية وسط المحيط الأطلسي..تعرّف إلى أرخبيل الأزور بقصصه الخيالية

2022/06/09 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحب بكم جزر الأزور بتسع جزر ساحرة وسط المحيط الأطلسي، وهي تابعة للبرتغال.ويبعد هذا الأرخبيل الذي يخضع لحكم ذاتي حوالي ألف ميل عن البر الرئيسي البرتغالي.وتشهد البرك الحرارية للجزر على القوى البركانية العنيفة التي ولدتها.

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