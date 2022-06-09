2022/06/09 | 08:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bFG7FGAxOe4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازدياد حالات الوفيات بسبب الاخطاء الطبية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ازدياد حالات الوفيات بسبب الاخطاء الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).