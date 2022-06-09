أسعار النفط تحافظ على ثباتها بالقرب من أعلى مستوياتها في 13 أسبوعًا

2022/06/09 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حافظت أسعار النفط على ثباتها بالقرب من أعلى مستوياتها في 13 أسبوعًا، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت الصين عن صادرات أقوى من المتوقع في أيار الماضي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب 39 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 123.97 دولاراً للبرميل في الساعة 04:034 بتوقيت غرينتش ، في حين بلغ خام غرب […]

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