المدينة الأغلى في العالم لعام 2022.. ما هي وأين تقع؟

2022/06/09 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة الحركة العالمية الدولية ECA قائمتها السنوية لأغلى مدينة في العالم.وتستند الشركة في تصنيفها إلى عوامل عدة، بينها متوسط ​​سعر المواد الغذائية الأساسية، مثل الحليب، وزيت الطهي، والإيجار، والمرافق، والنقل العام، وقوة العملة المحلية.

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