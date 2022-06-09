2022/06/09 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية تفتيش واسعة جنوبي محافظة نينوى.وذكر بيان للحشد الشعبي، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوات الحشد الشعبي والجيش شرعت، اليوم، بعملية تفتيش واسعة جنوب محافظة نينوى”.وأضاف أنه “انطلقت العملية من عدة محاور بمشاركة قوات اللواء ( 33 ) في الحشد الشعبي ولواء مشاة 75 […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي: انطلاق عملية امنية واسعة جنوبي نينوى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: انطلاق عملية امنية واسعة جنوبي نينوى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: انطلاق عملية امنية واسعة جنوبي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).