التربية تصدر توضيحا هاما لطلبة السادس الاعدادي

2022/06/09 | 09:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كون اقرانهم من الطلبة في ذلك العام لم يؤدوا ذلك الامتحان.

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