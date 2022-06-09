كاميرا مراقبة ترصد رجلًا يدفع امرأة بعنف من كتفها على قضبان مترو الأنفاق.. شاهد ما حدث

2022/06/09 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة مدينة نيويورك في ولاية نيويورك الأمريكية إنها ألقت القبض على رجل يشتبه في قيامه بإلقاء امرأة على قضبان مترو الأنفاق.ومن حسن الحظ بأنه لم يكن هناك قطار قادم في الوقت ذاته ويقول المسؤولون إن المارة قاموا بمساعدتها وإعادتها إلى الرصيف هنا.

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