العلي: قانون الامن الغذائي لن يرَ النور والطعن به سيكون حاضراً

2022/06/09 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيواجه طعنا امام المحكمة الاتحادية التي ستقول كلمتها إزاء ذلك، لافتا الى ان القانون وجد من اجل الاستحواذ على فائض عائدات النفط من قبل بعض الجهات.وقال العلي لـ /ألمعلومة/، ان “الوفرة المالية المتحققة من عائدات النفط دفعت بعض الأطراف للذهاب نحو […]

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