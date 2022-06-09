تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها طاقم من خمسة أشخاص

2022/06/09 | 09:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس, 9-6-2022 (أ ف ب) – أفاد متحدث أن طائرة عسكرية أميركية على متنها طاقم مكون من خمسة أفراد من المارينز تحطمت في جنوب كاليفورنيا الاربعاء.ولم ترد أنباء عن مصير الطاقم حتى الآن، لكن الجيش الأميركي نفى تقارير تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، […]

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