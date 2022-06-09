بايدن في افتتاح قمة الأمريكيتين:  لايمكن الاتفاق على كل شيء والديموقراطية “مكوّن أساسي” لمنطقتنا

2022/06/09 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – حض الرئيس الأميركي جو بايدن قادة دول الأميركيتين على إثبات مكاسب الديموقراطية خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجليس التي تستضيف المناسبة.وقال بايدن “عندما تتعرض الديموقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم، لنتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديموقراطية ليست السمة المميزة فقط”، متابعا بل هي “المكوّن الأساسي […]

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