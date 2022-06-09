مُسيرة مفخخة في أربيل تم إسقاطها تُصيب عن 3 مواطنين

2022/06/09 | 10:26 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان عن إصابة ثلاثة مدنيين جراء سقوط مسيرة مفخخة شمالي أربيل.وقال الجهاز في بيان أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت على طريق “أربيل – بيرمام” وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بأحد المطاعم وعدد من المركبات, في حين أكدت صحة الإقليم عدم وجود إصابات بليغة وأن الجرحى يتلقون العلاجات اللازمة.

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