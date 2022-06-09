صحة ميسان تضع شروطاً جديدة لمنح إجازات فتح المطاعم

2022/06/09 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت دائرة صحة ميسان شروطاً جديدة لمنح

إجازات فتح المطاعم، وذلك بعد خروقات

أدت إلى تسمّم العشرات من مرتادي أحد

مطاعم المحافظة خلال المدة الماضية.

وسجَّلت ميسان نهاية العام الماضي أكثر

من 500 حالة تسم

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