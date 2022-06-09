اختصاصي تغذية يحدد أفضل وقت لتناول العشاء

2022/06/09 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يؤثر وقت وجباتك على مقدار

الوزن الذي تكتسبه، وقد يؤدي إلى تخريب

أهدافك المتعلقة بفقدان الدهون

الزائدة.

وشارك الدكتور مايكل موسلي أفكاره حول

أفضل وقت لتناول العشاء إذا كنت تريد

الحفاظ على ليا

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