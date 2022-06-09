التخصيصات اوقفت تنفيذه والمرور تحتاج الى رادار في قضاء عين التمر ...طريق يخطف ارواح الناس في كربلاء

2022/06/09 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من يقصد قضاء عين التمر لابد ان يمر

بطريقها المرعب، ففيه تعرجات وتخسفات

وحفر ومطبات والتواءات مخيفة وجزء منه

يصبح بممر واحد، اما الشاحنات ومركبات

الحمل فتصول وتجول فيه، وبين مدة واخرى

تفجع كربلاء المقد

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