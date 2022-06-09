2022/06/09 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الخميس، اعتقال متهمين اثنين وضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن "قوة تابعة إلى قسم مراكز شرطة نفط بغداد تمكنت من ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير المشروعة بها، شمالي بغداد، بعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين إثنين وضبط ست عجلات، أربعة منها صهريج وعجلة (شاحنة براد) محورة لتحميل اسطوانات الغاز السائل وخزانات حديدية محملين بمنتوج نفطي، إضافة إلى مواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة".

وتابع، انه "تم إيداع المتهمين التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهما وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

وحصلت وكالة "المعلومة" وعبر شبكة مراسليها، امس الأربعاء، على معلومات وتفاصيل بشأن عمليات تهريب الوقود التي تجري في عدد من المحافظات، حيث أفادت المعلوممات بوقوف ثلاث مافيات كردية في ثلاث محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الطاقة تضبط وكرا لتهريب النفط ومشتقاته شمالي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الطاقة تضبط وكرا لتهريب النفط ومشتقاته شمالي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).