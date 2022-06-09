سقط من قارب أثناء الصيد مع عائلته.. طفل يُنقذ من الغرق بسبب حذائه البرتقالي اللون

2022/06/09 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهم حذاء هذا الطفل البرتقالي والزاهي اللون على نحو أساسي في إنقاذ حياته.كان الطفل قد سقط من قارب أثناء الصيد مع أسرته بنهر المسيسيبي في مينيسوتا.وصلت عائلته إلى بر الأمان، لكنّ أحدًا لم يتمكن من العثور عليه، حتى رأوا حذاءه تحت الماء

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