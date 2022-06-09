التربية: هذه الفئة من طلبة الإعدادية غير مشمولة بامتحان الإسلامية

2022/06/09 | 10:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن عدم شمول طلبة نظام المحاولات بامتحان مادة التربية الإسلامية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “عدم شمول طلبة (نظام المحاولات) بالنسبة للدراسة الاعدادية بفروعِها كافة، الراسبين منهم بـ(درس أو درسين) في العام الدراسي الماضي 2020 – 2021، بإداء امتحان مادة التربية الإسلامية، كون اقرانهم من الطلبة في ذلك العام لم يؤدوا ذلك الامتحان، شرط الاحتفاظ بالرقم الامتحاني للعام الماضي”.

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