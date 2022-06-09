قبل افتتاحه ب48 ساعة :مركز علاج التوحد واضطراب النمو في كربلاء المقدسة (صور)

2022/06/09 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية

لمشروع أكاديمية السبطين لعلاج التوحد

واضطرابات النمو [http://www.non14.net/147822] متعدد

الفوائد الذي سيسهم باستيعاب وعلاج 300

طفل متوحد في كل دفعة وسيخرج ملاكات

تدري

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