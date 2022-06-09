2022/06/09 | 11:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُعالجة الموضوع من أعلى المستويات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اختلاس قرابة تريليون دينار في عددٍ من المصارف الحكومية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اختلاس قرابة تريليون دينار في عددٍ من المصارف الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).