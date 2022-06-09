ضبط “وكر” لتهريب النفط ومشتقاته شمالي بغداد

2022/06/09 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الخميس، اعتقال متهمين اثنين وضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته شمالي العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قوة تابعة إلى قسم مراكز شرطة نفط بغداد تمكنت من ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير المشروعة بها، شمالي بغداد، بعد استحصال الموافقات القضائية”.وأضاف البيان أن “العملية أسفرت […]

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