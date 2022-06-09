مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن مواجهة غلاء الأسعار

2022/06/09 | 11:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس موافقة المجلس على قرار بشأن مواجهة غلاء الأسعار.

وذكرت الأمانة في بيان، أن “مجلس الوزراء، قرر الموافقة على تمديد العمل بالفقرة أولا من قراره 109 لسنة 2022 بشأن إجازات الاستيراد لغاية 30/9/2022، موعداً نهائياً للتمديد، وإعادة العمل بالمطالبة بإجازات الاستيراد بعد التاريخ المذكور”.

وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللّجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقا للبيان أن “القرار تضمن أيضا، تمديد العمل بالفقرتين ثانياً وثالثاً من قرار المجلس 80 لسنة 2022 بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار لاستمرار حاجة المواطنين لتخفيض أسعار البضائع والسلع المستوردة والضرورية منها لغاية 30/9/ 2022”.

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