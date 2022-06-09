جامعات عراقية تحصل على مراكز تنافسية في تصنيف عالمي

2022/06/09 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نجحت 5 جامعات عراقية في حصد مراكز تنافسية ضمن تصنيف QS العالمي الذي أعلن نتائج نسخته الخاصة بالعام 2023.

وذكر بيان لوزارة التعليم أنه "أظهر الموقع الرسمي للتصنيف اضغط هنا جامعة بغداد بالمركز801 -1000، والجامعة المستنصرية بالمركز 1001- 1200، وجامعة الكوفة بالمركز 1001-1200، وجامعة بابل بالمركز 1201+، وجامعة البصرة بالمركز 1201+".

وأضاف البيان، أن "تصنيف Qs يعتمد في تقييم المؤسسات الجامعية على معايير السمعة الأكاديمية 40 % وأرباب العمل 10 % ونسبة الطلبة للتدريسيين 20 % والاقتباسات 20 % والتدريسيين الدوليين 5 % والطلبة الدوليين 5 %".

واشارت الوزارة الى أن "الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها حاليا أربع جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية".

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