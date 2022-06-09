"مسار إبراهيم".. تجربة تستحضر رحلة أسطورية حصلت قبل آلاف الأعوام

2022/06/09 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأردن، مرورًا بالأراضي الفلسطينية، إلى تركيا، يحتضن "مسار إبراهيم" في الشرق الأوسط تجارب ساحرة تستحضر الرحلة الأسطورية التي خاضها النبي إبراهيم قبل آلاف الأعوام.

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