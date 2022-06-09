انخفاض بــ درجات الحرارة في العديد من مناطق العراق

2022/06/09 | 11:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلن المتنبئ الجوي حسين الأسدي اليوم الخميس ، إلى انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم في العديد من مناطق البلاد.

وإنه بعد أن شهدت أمس مناطق وسط وشمال البلاد والمنطقة الغربية منها انخفاضاً بدرجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة، من المتوقع أن يطرأ مزيد من الانخفاض خلال الأيام القاد...

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