الدفاع المدني يخمد حريقاً طال مجمعا للألعاب في المنصور غربي بغداد

2022/06/09 | 11:27 - المصدر: وكالة خبر

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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية مجمع “الأوائل التجاري” والمخصص لتجارة ألعاب الإطفاء والمكونة من طابقين مضاف إليه طابق ثالث مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة المنصور ببغداد بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

حيث استنفرت فرق إطفاء الدفاع المدني وطوقت الحادث من ثلاثة محاور ولتعزيز السيطرة زجت المديرية بعجلة السلم لتكافح الحريق من الأعلى إلى الأسفل وتحقق المحور الرابع والذي كان له لدور الكبير في إخماد الحريق بوقت قياسي حال دون انتشار النيران إلى البنايات التجارية اللاصقة لموقع الحادث.

وأنهت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ليتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المجمع المخالف لتعليمات السلامة.

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