بالصور:افتتاح اعمال المؤتمر الدولي للمرجع الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم ومرجعيته الرائده بالنجف الاشرف

2022/06/09 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة النجف الاشرف افتتاح اعمال

المؤتمر الدولي للمرجع الكبير اية الله

العظمى السيد محمد سعيد الحكيم

ومرجعيته الرائده

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان

المؤتمر حضره ممثل المرجع السيستاني

الشيخ عب

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