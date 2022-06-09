تقرير عن هجوم طائرة مسيرة قرب القنصلية الأميركية باريبل

2022/06/09 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بهجوم طائرة

مسيّرة وقع على طريق سريع رئيسي في محيط

مدينة أربيل، كما أفاد بيان لجهاز

مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان

العراق، وأسفر الهجوم عن أضرار مادية في

السيارات أيضاً.

والمو

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