2022/06/09 | 11:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة كربلاء المقدسة تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. كربلاء تقلص ساعات الدوام الرسمي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. كربلاء تقلص ساعات الدوام الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).