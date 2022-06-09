2022/06/09 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اخماد حريق في بناية تجارية بمنطقة المنصور في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية مجمع "الأوائل التجاري" والمخصص لتجارة ألعاب الإطفاء والمكونة من طابقين مضاف إليه طابق ثالث مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة المنصور ببغداد بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

واضافت ان "فرق الإطفاء استنفرت وطوقت الحادث من ثلاثة محاور ولتعزيز السيطرة زجت المديرية بعجلة السلم لتكافح الحريق من الأعلى إلى الأسفل وتحقق المحور الرابع والذي كان له لدور الكبير في إخماد الحريق بوقت قياسي حال دون انتشار النيران إلى البنايات التجارية اللاصقة لموقع الحادث"، مشيرة الى ان "الفرق انهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأكدت انه "تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المجمع المخالف لتعليمات السلامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريق البناية التجارية في المنصور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريق البناية التجارية في المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).