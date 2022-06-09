2022/06/09 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت إيران، الخميس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة واعتبرت تقريرها الأخير "سياسي وغير بناء" واصفة البيان الذي أصدرته مجموعة الدول الثلاث بـ "المعادي".

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