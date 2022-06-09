هابيل القاتل..اكتشاف حفرية ديناصور آكل للحوم عاش في مصر قبل 98 مليون عام

2022/06/09 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق دولي من علماء الحفريات الفقارية بقيادة مصرية في اكتشاف حفرية ديناصور مفترس عاش قبل نحو 98 مليون عام بالواحات البحرية في صحراء مصر الغربية، يشبه إلى حد كبير ديناصور "تي ريكس" الشهير.

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