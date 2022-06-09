برعاية بارزاني .. الأحزاب الكوردستانية تجتمع للمرة الثانية بحضور بلاسخارت

2022/06/09 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

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برعاية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني انطلق اليوم الخميس اجتماع للقوى والاحزاب الكوردستانية هو الثاني من نوعه بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات.

وانعقد الاجتماع الذي يرعاه ويشرف عليه الرئيس نيجيرفان بارزاني بحضور قادة الصف الأول للأحزاب والقوى الكوردية في الإقليم.

ووفقا للمعلومات فإن المجتمعين سيناقشون الأوضاع الداخلية للإقليم والعراق.

ومن ضمن محاور الاجتماع الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي في الإقليم، وكذلك القصف الذي تعرضت له اربيل العاصمة أمس.

وسيبحث المجتمعون أيضا العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، والخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد اضافة الى تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

ويجري الاجتماع بحضور رؤساء الكتل في برلمان كوردستان باستثناء كتلة حراك الجيل الجديد بزعامة رجل الاعمال والسياسي شاسوار عبد الواحد.

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