2022/06/09 | 12:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. كربلاء تقلص دوام الموظفين " وثيقة ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. كربلاء تقلص دوام الموظفين " وثيقة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).