في رأسك ما قيمته 70 مليون دولار

2022/06/09 | 12:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويخطط العلماء لاستخدام الكاميرا التي تبلغ تكلفتها 35 مليون دولار .

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