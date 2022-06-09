التخطيط تسعى لتمليك اكثر من نصف مليون وحدة سكنية “عشوائية”

2022/06/09 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التخطيط عن مساعيها لتمليك اكثر من نصف مليون وحدة سكنية عشوائية، معتبرة ان القانون سيمنع ظهور عشوائيات جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “هناك نحو 3600 مجمع عشوائي فيها بحدود 522 ألف وحدة سكنية يسكنها نحو 3 ملايين و400 ألف شخص في عموم البلاد”.

وأضاف الهنداوي، أن “الوزارة عملت على قانون تمليك العشوائيات بالتعاون مع المنظمات الدولية”، مبيناً أن “القانون عند إقراره سوف لن يسمح بظهور أي عشوائية جديدة”.

وأشار، الى أن “القانون يتضمن إصدار قانون صندوق السكن العشوائي الذي سيمول من 3 مصادر، وهي الأجور التي تؤخذ من شاغلي العشوائيات، والموازنة، والهبات التي تأتي من المنظمات الدولية”، مؤكداً، أن “العراق يحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية وبواقع 200 ألف وحدة سنوياً”.

وبشأن مشروع الرقم الوظيفي، قال الهنداوي، إنه “تم تسجيل 3 ملايين و200 الف موظف في مشروع الرقم الوظيفي”، مؤكداً أن “نسبة إنجاز المشروع بلغت 96%”.

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