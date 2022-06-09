مجلس الامن لإقليم كردستان يتهم كتائب حزب الله بتنفيذ هجوم أربيل

2022/06/09 | 12:18 - المصدر: وكالة خبر

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اتهم مجلس الامن لإقليم كردستان العراق اليوم الخميس كتائب حزب الله بتنفيذ هجوم يوم امس بطائرة مسيرة مفخخة.

وجاء في بيان للمجلس: الطائرة المسيرة التي استخدمت في الهجوم كانت موجهة نحو أربيل من قبل كتائب حزب الله في بلدة التون كوبري.

وأضاف البيان : يأتي الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الليلة الماضية استمرارا للهجمات التي نفذت للضغط على إقليم كوردستان.

وأشار بيان مجلس الامن لإقليم كردستان انه بعد الهجوم ، أفادت عدة مواقع رسمية تابعة لقوة إقليمية ، كما حدث في السابق ، باستهداف سيارة للموساد الإسرائيلي ومقتل شخص واحد حسبما زُعم.

وأضاف البيان : قد يكونون قادرين على تغذية هذه الأكاذيب لرأيهم العام ، لكن بالنسبة لأهالي أربيل والمنطقة الذين شاهدوا مكان الهجوم ونوعه وتداعياته بأعينهم.

وشدد البيان الى القول : إقليم كوردستان لن يكون أبدًا في موقف يهدد الدول الاقليمية، وفي نفس الوقت نعلن أن هذه الدول يجب أن تحترم سيادة إقليم وشعب إقليم كوردستان والعراق.

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