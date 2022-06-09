البرلمان يستعد لطرح ملف إخراج القوات الامريكية مجددا

2022/06/09 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي، الخميس، حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي الى الالتزام بقرار مجلس النواب بجدولة الانسحاب الامريكي من العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال امرلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوقت مناسب حاليا لقيام الحكومة ووزارة الخارجية بوضع جدول زمني لجدولة […]

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