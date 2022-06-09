لمواجهة التهديد الطارئ للناقلة

2022/06/09 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا حول تطورات ناقلة النفط "صافر" قرب سواحل اليمن والتي تشكل تهديديا بيئيا كبيرا على الدول المطلة على البحر الأحمر.

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