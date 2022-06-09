2022/06/09 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9SYMdO064zU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. قائد الحرس الثوري يتربص قرب حدود العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. قائد الحرس الثوري يتربص قرب حدود العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).