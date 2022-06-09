مصدر: استبدال الامين العام لمجلس النواب سيروان الجاف وترشيح شخصية من الحزب الديمقراطي

2022/06/09 | 12:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر نيابي مطلع، اليوم الخميس، عن استبدال الامين العام لمجلس النواب سيروان الجاف وترشيح شخصية من الحزب الديمقراطي بدلا عنه.

وقال المصدر، “قرار صدر في ساعة متأخرة من ليلة امس باستبدال الامين العام لمجلس النواب سيروان الجاف”٫، مبينا ان “المنصب حالياً يدار بالوكالة”.

واضاف انه “ينتظر ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني شخصية بدليلة لـ الجاف، كون هذا المنصب من حصة الحزب، وهو لغاية الان يناقش الأسماء ولا اتفاق على شخصية محددة حتى الان، وربما يتم ذلك خلال الساعات المقبلة”.

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