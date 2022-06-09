 ارتفاع  صادرات النفط العراقية للمصافي الصينية المستقلة الى 3.7 مليون برميل يوميا

2022/06/09 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت ادارة الجمارك الصينية يوم الخميس، عن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية الى للمصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر أيار 2022.

واظهرت الادارة في احصائية لها ان "الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت في ايار بنسبة 278.6% لتصل إلى 530 الف طن متري او ما يعادل (3 ملايين و 763 ألف برميل) مقارنة بشهر نيسان 2022 الذي بلغ 140 ألف طن متري او ما يعادل (994 ألف برميل)، وارتفع بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 485 ألف طن أو ما يعادل (3 ملايين و 443 ألف برميل)".



وفقا لشفق نيوز.

واضافت ان "العراق احتل المرتبة الثامنة من بين العشرة الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة بعد أن خرج منها خلال شهر نيسان الماضي"، مبينة أن "العراق جاء بعد كل من روسيا التي جاءت اولا بتصدير ( مليونين و 200 الف طن)، وجاءت ماليزيا ثانيا بتصدير (مليون و900 ألف طن) وجاءت السعودية ثالثا بصادرات (مليون و891 ألف طن)، ومن ثم جاءت عمان رابعا بصادرات (865 ألف طن)".

وتابعت ان انغولا جاءت خامسا بصادرات 791 ألف طن ومن ثم جاءت كولومبيا سادسا بصادرات 548 ألف طن وجاءت الإمارات سابعا بصادرات بلغت 537 ألف طن، وجاء العراق ثامنا ومن ثم جاءت النرويج وكازاخستان تاسعا وعاشرا على التوالي بصادرات بلغت 140 ألف طن".

واشارت الى ان "شركات التكرير الصينية المستقلة ستجد صعوبة بالغة في مقاومة الخام الروسي وستجعل أسعارها معقولة نسبيًا مقارنة بشحن النفط الخام على طول الطريق من البرازيل التي كانت احدى الدول المستوردة منها".

بالإضافة إلى ذلك، قال متعاملون إن بعض أحجام الخام الإيراني حلت محل الإمدادات البرازيلية، حيث تم عرض النفط الخام من كل من روسيا وإيران بخصومات على العقود الآجلة لخام برنت.

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