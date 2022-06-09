رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل الإمارات في زيارة

2022/06/09 | 12:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى أبوظبي، الأربعاء، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، ويلتقي من خلالها بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لعقد "لقاء عمل موسع".

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