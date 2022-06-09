2022/06/09 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرف بأنها أسلحة هجومية، وقد تم استخدامها في بعض أسوأ عمليات إطلاق النار في أمريكا.من يوفالدي وتولسا وإل باسو إلى سان بيرناردينو وساندي هوك، كانت البندقية الهجومية عالية القوة هي السلاح المفضل لكثير من القتلة.

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