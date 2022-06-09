بالأرقام.. رئيس تحالف عزم يكشف عن مخصصات صلاح الدين وسامراء ضمن قانون الدعم الطارئ

2022/06/09 | 12:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس تحالف عزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم الخميس، عن مخصصات محافظة صلاح الدين وسامراء ضمن قانون الدعم الطارئ.

وقال السامرائي في بيان له انه “بتظافر الجهود الخيرة تم تضمين قانون الدعم الطارئ الاستحقاقات المالية التي تكفل ظروفا افضل لأبناء محافظة صلاح الدين عموما وسامراء على وجه الخصوص بتخصيص 453 مليار و327 مليون كحصة لمحافظة صلاح الدين عن تنمية الأقاليم بالكامل”.

وأضاف انه “قد خصص لسامراء 117 مليار و999 مليون دينار، فيما تمت إضافة فقرة 50 مليار لمدينة سامراء اسوة بمحافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة”.

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